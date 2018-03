Gruppo Promozione Donna: l'amore che guarisce

TERMOLI. Come tradizione da diversi anni, il Gruppo Promozione Donne continua il momento di riflessione in occasione dell'8 marzo. Due gli appuntamenti per il cartellone "Donna: l'amore che guarisce".

Un appuntamento aperto anche a uomini e famiglie. Il primo step alle 19 di stasera, alla chiesa di San Pietro, con la veglia di preghiera e in preparazione alla giornata della donna la riflessione sull'Amore che Guarisce di Mariano Flocco.

Alle 15.30, invece, domani ci sarà al Sacro Cuore l'incontro con la dottoressa Fotini Iordanoglu, operatrice nell'attività di Medicina solidale per un progetto di sorveglianza nutrizionale dedicato ai bambini vulnerabili e all'educazione delle mamme ad accogliere ed allevare con amore i propri figli. Dibattito moderato dal giornalista Fabrizio Occhionero.