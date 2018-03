Vittoria schiacciante del Movimento 5 Stelle, l'analisi di Michele Marone

TERMOLI. Il coordinatore regionale di Energie per l’Italia Michele Marone comunica di aver indetto una conferenza stampa per domattina, giovedì 8 marzo 2018, alle ore 9,30 nella sede elettorale di via XX settembre n° 43 a Termoli. Si analizzerà il dato elettorale delle Politiche con la vittoria schiacciante del Movimento Cinque Stelle e le debacle di centrodestra e centrosinistra. Nel corso dell’incontro Marone illustrerà altre novità per la campagna elettorale che lo vedono impegnato alla corsa della presidenza della regione Molise.