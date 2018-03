TERMOLI. Ancora un successo agonistico per l’Asd Fly Zone di Termoli, capace di aggiudicarsi una borsa di studio per New York trionfando al contest Giamaik Raia Dance di Lucera domenica scorsa 4 marzo.

Due gruppi di Hip hop Vse crea categoria senior e Crystal wave crew categoria children, rispettivamente primi e terzi e vittoria nella finale di break-dance con la b-girl Alessandra Simeone.