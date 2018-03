AGNONE. Con la droga allo Stadio, tifoso fermato dai Carabinieri. Sotto sequestro dosi di marijuana.

E’ stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, all’interno dello Stadio Comunale “Civitelle” del centro alto molisano, con un involucro contenente sostanze stupefacenti del tipo marijuana, mentre era in corso l’incontro di calcio “Vastogirardi – Real Giulianova”, valevole per la coppa Italia dilettanti. Si tratta di un tifoso, 25enne di Giulianova, in provincia di Teramo, che è stato fermato dai militari impegnati a garantire l’ordine pubblico durante la partita. Accompagnato in Caserma, nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla competente Autorità per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ed il sequestro della droga rinvenuta. Intanto i Carabinieri stanno anche valutando di avanzare una eventuale proposta per l’emissione del Daspo (Divieto di accedere a manifestazioni sportive) nei confronti del giovane tifoso.