Basket in carrozzina, turno di riposo per la Fly Sport Molise

TERMOLI. Settimana di riposo per tutte le formazioni che possono contare nelle loro fila sulla presenza di cestisti molisani. Sia in serie B, girone C, sia nel Campionato nazionale giovanile si osserverà un turno di riposo, rimandando le ostilità sportive al prossimo fine settimana.

Ritorno in campo per sabato 17 marzo per la Fly Sport Inail Molise che dovrà vedersela con l’ultima della classe, il Barletta. Obiettivo primario è quello della vittoria per incrementare la casella dei punti fatti, solo due, e tentare la rincorsa sul Foligno che attualmente ha all’attivo 6 punti ed è avanti di una posizione proprio a danno dei termolesi.