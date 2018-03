8 marzo, l'associazione “Mai Più Sole” conferma aiuto e ascolto a tutte le donne

TERMOLI. L'associazione “Mai Più Sole – Non Una di Meno” di Termoli unisce la sua voce alle tante che oggi in tutto il mondo si alzano per celebrare le donne, ma allo stesso tempo ricorda che libertà, sicurezza, autodeterminazione, cultura e soprattutto dignità devono essere garantite a tutte 365 giorni all'anno, tutti gli anni.

E che purtroppo queste parole restano una chimera ancora per troppe di noi, come del resto testimonia l'odierno sciopero globale delle donne, al quale va il nostro sostegno.

Spenti e riflettori e appassite le mimose, trasformate in echi sbiaditi le tante parole di affetto e sostegno che oggi affolleranno i media, dimenticati gli auguri sicuramente sinceri che tutte oggi riceveremo, resterà il solito copione, che domani prevede ancora femminicidi, licenziamenti per maternità, stupri, prevaricazioni più o meno scoperte, stipendi più bassi e soffitti di cristallo che schiacciano.

"Come associazione, siamo consapevoli che non basta l'attenzione di un giorno per smontare il sistema economico e sociale che condanna le donne alla subalternità, allo sfruttamento e a ruoli secondari in ogni settore della vita lavorativa.

E crediamo che, come sempre nella storia, il mettersi insieme in cammino sia l'unico modo per ribaltare gli equilibri. Per questo il nostro otto marzo, come associazione, significa ribadire ancora che siamo a disposizione di tutte le donne che nella nostra città e regione abbiano bisogno di aiuto, sostegno, ascolto.

Mettiamo a disposizione, per quello che è nelle nostre possibilità, una rete di competenze e contatti che allarghino la rete di protezione di cui tutte abbiamo bisogno, e che sempre si rivela fondamentale per resistere a solitudine e difficoltà.