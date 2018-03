“Molise archeologico”, domani conferenza stampa a Palazzo Vitale

CAMPOBASSO. Domani, venerdì 9 marzo, si terrà una conferenza stampa per presentare l’Azione “Molise archeologico, rete di scavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per l’accoglienza”, nell’ambito del Programma per lo sviluppo e la promozione del turismo.

Parteciperanno il presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura, il consigliere delegato alla Cultura, Nico Ioffredi, il direttore del Polo Museale del Molise, Stefano Campagnolo, e il suo predecessore, Leandro Ventura.

L’incontro alle ore 9.30, nella sala Giunta, al secondo piano di Palazzo Vitale, in via Genova a Campobasso.