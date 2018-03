“Il piacere di parlare bene”, al via il corso di dizione diretto dall’attrice Paola Cerimele

CAMPOBASSO. La Compagnia Stabile del Molise è lieta di presentare il quinto corso di dizione diretto dall’attrice Paola Cerimele. Le lezioni saranno articolate in tre incontri da tre ore; l’inizio è previsto per venerdì 16 marzo 2018 dalle 17.30 alle 20.30 presso lo spazio teatrale in Via Bruno Buozzi n. 8 a Campobasso.

Il corso ha lo scopo di fornire le regole di base della dizione per correggere e migliorare la pronuncia della lingua italiana. Verrà affrontato il problema della cadenza: come eliminarla, come alleggerire i suoni, come evitare il raddoppio e lo scambio delle consonanti. Parlare in modo chiaro e comprensibile migliora la comunicazione, aggiunge valore a ciò che vogliamo esprimere. Una voce priva di inflessioni e difetti dialettali permette di acquisire sicurezza e tranquillità.

Il corso è rivolto ad un pubblico eterogeneo: professionisti, insegnanti, attori, giornalisti, venditori, avvocati, medici, studenti, famiglie, imprenditori, ecc. e a quanti desiderano sentirsi più sicuri parlando in pubblico.

La metodologia applicata dall’attrice Paola Cerimele è semplice, giocosa ed efficace. Molto partecipati sono stati i corsi di dizione organizzati dalla CSM durante lo scorso anno accademico. Ancora aperte le iscrizioni per questo corso che partirà il 16 marzo 2018.

CALENDARIO LEZIONI:

Venerdì 16 marzo 2018 (17.30-20.30)

Venerdì 23 marzo 2018 (17.30-20.30)

Venerdì 30 marzo 2018 (17.30-20.30)

INFORMAZIONI CORSO:

La durata totale del corso è di 9 ore. Per informazioni su costi e iscrizioni chiamare il 3498779800 oppure scrivere a comp.stabilemolise@gmail.com