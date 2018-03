No ai test di ingresso a Medicina per chi proviene da facoltà sanitarie

CAMPOBASSO. Recentemente il Tar Lazio si è espresso circa la possibilità per gli studenti di iscriversi alla Facoltà di Medicina senza aver preventivamente sostenuto il test d’ingresso, solo, però, per chi proviene dagli anni successivi al primo.

Tutti gli studenti che, per varie ragioni, si sono già iscritti a facoltà sanitarie – come ad esempio Farmacia, Ctf, Imat, Chimica, Biologia e Veterinaria – a patto che abbiano già raggiunto 25 Cfu in esami convalidabili, possono immatricolarsi a Medicina e Odontoiatria senza Test.

Il Tar Lazio con questa pronuncia del tutto avanguardista ha raccolto il grido d’allarme lanciato dall’ordine dei medici, secondo cui nelle Facoltà di Medicina e Odontoiatria a livello nazionale vi sarebbero circa 7mila posti vacanti negli anni accademici successivi al primo. Questa problematica nel corso degli anni può portare ad una grave carenza di medici.

