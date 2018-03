Arriva la quarta gamba del progetto di Marone: Civica per il Molise

TERMOLI. Arriva la quarta gamba a rafforzare il progetto politico di Michele Marone. In vista delle elezioni regionali in Molise in programma ad aprile nasce Civica per l’Italia, movimento politico che sosterrà la candidatura di Michele Marone. In una nota il neonato gruppo spiega i motivi con i quali si fonda la formazione di Civica per l’Italia.

“Dopo le elezioni politiche va ritrovata una linea politica all’interno del civismo, costituita dal dialogo e il confronto, sviluppando idee e risorse per il rilancio di una regione quale il Molise – spiegano i due fondatori Giovanni Centrella e Sergio Protopapa - noi crediamo che la figura di Michele Marone sia adeguata per dare slancio ai settori agricoli e artigianali della piccola e media impresa, lavorando su temi fondamentali come la valorizzazione delle risorse interne. Tutto questo mettendo al centro i cittadini, troppo spesso esclusi dai programmi elettorali, chiamati a dare manforte solamente al momento di recarsi alle urne. La regione Molise è ricca di storia e tradizioni, ma sente il bisogno di un cambiamento vero che avrebbe opportunità diverse se si scegliessero i movimenti civici, il futuro della nostra nazione. Alla luce dell’attuale situazione politica, infatti, ci proponiamo come un’alternativa valida a sostegno di Michele Marone”.