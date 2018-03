SANTA CROCE DI MAGLIANO. A Santa Croce di Magliano “24 ore per il Signore”: esposizione del Santissimo Sacramento, adorazione e preghiera dalle 19 di venerdì 9 marzo Una giornata per lasciarsi riconciliare con Dio. “24 ore per il Signore” è il titolo dell'iniziativa promossa dalla Parrocchia Sant'Antonio di Padova a Santa Croce di Magliano.

“Nel cuore del deserto quaresimale – spiegano gli organizzatori – Papa Francesco ci ripropone l'esperienza delle 24 ore per il Signore da condividere con tutta la Chiesa tra venerdì 9 marzo e oggi, sabato 10 marzo, quale momento forte di Adorazione Eucaristica e di Riconciliazione sacramentale. Esposizione continua del Santissimo Sacramento, adorazione e preghiera dalle 19 di venerdì 9 marzo nella chiesa di San Giacomo Apostolo.

Un momento di condivisione e di affidamento al Signore ricordando anche le parole del Santo Padre: “Il perdono di Dio è più forte del peccato”.