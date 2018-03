"24 ore per il Signore", organizzata nel carcere di Larino la Giornata del perdono

LARINO. Anche quest’anno nelle Diocesi di tutta Italia almeno una chiesa è rimasta aperta per ventiquattro ore consecutive in modo da offrire a tutti la possibilità della preghiera di adorazione e di confessarsi. Al centro della riflessione, promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione le parole del Salmo 130, “Presso di te è il perdono”.

La Diocesi di Termoli – Larino ha condiviso l'iniziativa raccogliendo, inoltre, la lettera dell’Ispettore generale delle Carceri, che conteneva la proposta di vivere “24 ore per il Signore” anche nei penitenziari: “I cappellani – ha osservato presidente del Dicastero, l’arcivescovo mons. Rino Fisichella, sono stati allertati per vivere questa esperienza e questo momento di perdono: un momento, questo, che è stato pensato, voluto e atteso”.

La “giornata del perdono” è stata quindi celebrata anche nel carcere di Larino con un riscontro positivo in termini di coinvolgimento e partecipazione.

I volontari hanno curato tutta la parte della catechesi dedicata proprio al senso del sacramento della riconciliazione preparando i detenuti ad accostarsi a questo momento significativo.

Il cappellano, don Marco Colonna e il parroco della Cattedrale, don Costantino Di Pietrantonio hanno quindi accolto tutti coloro che hanno voluto confessarsi rinnovando così anche le parole di Papa Francesco: “Il confessore è chiamato ad essere uomo dell’ascolto: ascolto umano del penitente e ascolto divino dello Spirito Santo. Ascoltando davvero il fratello nel colloquio sacramentale, noi ascoltiamo Gesù stesso, povero ed umile; ascoltando lo Spirito Santo ci poniamo in attenta obbedienza, diventiamo uditori della Parola e dunque offriamo il più grande servizio ai nostri giovani penitenti: li mettiamo in contatto con Gesù stesso”.