Campobasso accoglie per la prima volta i Vescovi di Abruzzo e Molise

CAMPOBASSO. Il Metropolita del Molise mons. GianCarlo Bregantini, lunedì 12 marzo 2018, alle ore 10,00 in via Mazzini - 76, accoglierà i vescovi di Abruzzo e Molise nella sua sede vescovile per la consueta assise trimestrale. A presiedere l’incontro il Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana (CEAM) S.E. mons. Bruno Forte, arcivescovo Metropolita di Chieti –Vasto.

Sarà la prima volta che gli undici vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana si riuniscono nella sede arcivescovile di Campobasso –Boiano. Costituitasi il 12 settembre 1976, la CEAM ha svolto gli incontri prevalentemente nella sede preposta del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese e molisano “San Pio X” di Chieti.

Tra i presenti i presuli eletti di recente tra cui il vescovo di Trivento mons. Claudio Palumbo, il vescovo di Teramo – Atri mons. Lorenzo Leuzzi, il vescovo di Sulmona –Valva mons. Michele Fusco e il vescovo emerito di Campobasso –Boiano mons. Armando Dini.

Conferenza episcopale dell'Abruzzo-Molise



