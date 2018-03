Guglionesi solidale: il primo laboratorio di idee del Pd

GUGLIONESI. Il Partito Democratico di Guglionesi non si ferma e sotto le insegne di Guglionesi Solidale incontra la cittadinanza, dalle 17.30, alla Biblioteca comunale per il primo laboratorio delle idee in vista delle elezioni amministrative della tarda primavera. In questo step inaugurale si parlerà di Politiche sociali, Housing sociale, Politiche per l'immigrazione e Rete dei servizi socio-assistenziali.