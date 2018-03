CAMPOBASSO. Agri_For_Food, scienza, ricerca e produzione di conoscenza, la tre giorni di orientamento del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti.

Da martedì 13 a giovedì 15 marzo all'UniMol orientamento e dibattito scientifico rappresentano i cardini principali intorno ai quali prende forma e ruota Agri_For_Food, un evento, interamente dedicato alla discussione di tematiche d’avanguardia nel contesto agrario, forestale e alimentare, rivolto agli aspiranti studenti universitari, ma anche ai diplomati, ai giovani, ai laureati, alle famiglie.

Nelle tre giornate, a partire dalle ore 9 sino alle ore 18, negli spazi del Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, i docenti e i ricercatori dei corsi di laurea in Scienze e tecnologie agrarie e Scienze e tecnologie alimentari incontreranno gli studenti, le famiglie e i docenti delle scuole non solo per illustrare l’offerta formativa, ma anche per presentare la capacità di “produrre conoscenza” e per esporre le principali tematiche di ricerca del Dipartimento.

Attraverso visite guidate alle aree espositive, appositamente allestite, e ai laboratori scientifici, gli studenti e le aspiranti matricole in visita potranno assistere a simulazioni di attività sperimentali e all’avanzamento delle conoscenze in campo agro-alimentare

L’evento è arricchito da attività seminariali che spaziano dallo spreco alimentare, alle fake news in campo alimentare passando attraverso l’agricoltura e la zootecnia sostenibile, la produzione di alimenti sani e sicuri, i cambiamenti climatici e le foreste intelligenti.

In definitiva un percorso dipanato per un’espressione dell’idea di comunità, di vita universitaria ricca di opportunità, di conoscenza e di condivisione di esperienze.