A Larino aperte le iscrizioni al Corso vocazionale con Padre Giovanni Marini

LARINO. Sono ancora aperte le iscrizioni per l'atteso Corso vocazionale con Padre Giovanni Marini, frate minore di Assisi, in programma alla casa di formazione diocesana “Giovanni XXIII” di Larino dal 22 al 25 marzo. L'iniziativa, promossa dalla Diocesi di Termoli - Larino con il progetto 'Policoro' e l'associazione 'PietrAngolare' è rivolta a tutti i giovani dai 18 ai 37 anni che “avvertono l'urgenza di rendere la propria vita qualcosa di grande e meraviglioso, perché essere felici non è un diritto ma una vocazione: siamo nati per amore e per amare!”.

Padre Giovanni Marini fondava quarant’anni fa il Servizio Orientamento Giovani (SOG), proponendo dei corsi nei weekend per mettersi in cammino e rispondere all’unica grande vocazione di ogni uomo che è proprio l'Amore. Dunque, partendo dal presupposto che “è sull'amore che ci giochiamo la felicità”, fra Giovanni ebbe un’intuizione da cui nacque il famoso corso vocazionale che consiste in quattro giornate d’ascolto intenso sulle tematiche che riguardano la vita, in particolare il rapporto con le proprie radici, i genitori, il corpo, i sogni, le emozioni, la ragione, la fede, il lavoro e, in modo particolare, la dinamica di coppia; da quest’ultima il frate evince 20 “nuclei di morte” che appunto producono degli intoppi nella relazione e fanno letteralmente morire l’amore.

Questo corso vocazionale, che usualmente si svolge ad Assisi, lì dove un giovane di nome Francesco realizzò il sogno di Dio e la felicità personale, in via del tutto eccezionale, grazie alla sensibilità del vescovo, Gianfranco De Luca, si terrà nella casa diocesana di Larino.

Sono molti i giovani che a oggi risultano iscritti a questo evento: tanti arrivano dal sud Italia, ma c’è anche qualcuno proveniente dalle regioni del nord e addirittura chi viene da altre nazioni, c’è chi ha preso i giorni a lavoro, chi sospende le lezioni all’università e chi semplicemente ha trovato il coraggio di mettersi in gioco.