Come evitare le truffe agli anziani, a lezione dai Carabinieri

LARINO. Il Lions Club di Larino in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri di Larino invita tutti all'appuntamento riguardante le truffe agli anziani in cui verranno descritti i differenti tipi di truffa che i malviventi adoperano per raggirare le persone anziane e verranno date indicazioni per imparare a riconoscerle e a difendersi.

“In Italia si contano circa 16mila truffe annue a danno della popolazione anziana e dagli ultimi dati emerge un trend in aumento, per cui affrontare tale tematica risulta prioritario ed essere informati è quanto mai importante, vi aspettiamo alle 17.30 presso la Sala del Melograno, Largo Pretorio-Larino”.