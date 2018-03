Partito il Progetto Martina 2018: prevenzione tumorale a scuola

LARINO. Venerdì scorso, 9 marzo, presso l'Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda, il Lions Club di Larino ha incontrato gli studenti per parlare di prevenzione dei tumori.

L’incontro con i giovanissimi è un appuntamento annuale e fa parte del Service Nazionale denominato “Progetto Martina” dal nome di una ragazza malata di tumore che ha lanciato l’accorato appello di informare i giovani a prevenire i tumori.

In questi appuntamenti viene insegnato agli studenti come prendersi cura di se stessi attraverso un corretto stile di vita e attraverso la conoscenza di tecniche di automonitoraggio per alcuni tipi di tumore.

I risultati, a livello nazionale, sono incoraggianti: circa il 50% degli studenti dice di aver cambiato stile di vita dopo aver partecipato al progetto.

Ogni anno il Progetto Martina coinvolge circa 150.000 studenti italiani tra i 16 e i 18 anni.

Gli studenti riferiscono di trovare molto utili le informazioni che vengono date e anche le scuole si mostrano sempre disponibili a questo tipo di informazioni, per questo, il Lions Club di Larino ringrazia l’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda nelle figure del Preside A. Vesce e della prof.ssa F. Giordano, referente del progetto, per aver reso possibile l’incontro.