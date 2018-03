Basket in carrozzina, sabato la gara tra la Fly Sport e il Barletta

TERMOLI. Ritorno in campo per sabato 17 marzo, alle ore 16.00, per la Fly Sport Inail Molise che dovrà vedersela con l’ultima della classe, il Barletta.

Obiettivo primario è quello della vittoria per incrementare la casella dei punti fatti, solo due, e tentare la rincorsa sul Foligno che attualmente ha all’attivo 6 punti ed è avanti di una posizione proprio a danno dei termolesi.