Venerdì la proiezione del film “Una terra chiamata Molise”

CAMPOBASSO. La dott.ssa Marica Mastropaolo, Presidente dell’associazione culturale “Il villaggio della cultura”, informa dell’evento che venerdì 16 marzo 2018, alle ore 17:00, si terrà presso l’Auditorium del Palazzo GIL di Campobasso.

Nel corso della serata, aperta al pubblico con ingresso libero, si terrà la proiezione del film “Una terra chiamata Molise”, adattamento cinematografico della docu-fiction pubblicata in web da dicembre 2017 a febbraio 2018 e che conta, ad oggi, oltre 76.000 visualizzazioni totali.

Il progetto, nato con lo scopo di promuovere il territorio molisano sotto molteplici punti di vista, vuole, con l’evento in oggetto, aprirsi alla collettività per condividere con essa il successo ottenuto in Italia ed all’estero, nell’ambito di una manifestazione che consterà anche di momenti musicali ed interventi a tema.

L’orario di inizio è fissato alle 17:00, quello di chiusura presumibilmente alle 20:00.