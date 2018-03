TERMOLI. All’Università del Molise incontro pubblico con la scrittrice torinese Maria Clara Restivo, autrice di un singolare libro sul Molise: si intitola “La strada da fare. In cammino nella regione che (non) c’è”, pubblicato da Neo Edizioni. È il racconto di un viaggio tra i paesaggi e i paesi del Molise, dalle colline alle vali e al mare. È l’esperienza di due giovani ragazze partite da Torino per scoprire un luogo per loro e per molti sconosciuto. Intraprendono un viaggio che durerà un mese e lo faranno a piedi, perché la strada si misura con il ritmo lento dei passi, perdendosi tra sentieri e tratturi dimenticati, ricevendo ospitalità ed emozioni. Ne esce un Molise reale, popolato di nomi, di amici, di storie.

L’incontro si svolgerà dalle ore 18 nell’Aula Adriatico dell’Università a Termoli. Con l’autrice Maria Clara Restivo interverranno per presentare il libro lo studente Roberto Figurella e il prof. Rossano Pazzagli, Presidente dei corsi di laurea in Scienze turistiche e beni culturali dell’Università del Molise.

L’iniziativa è organizzata dai due corsi di laurea sul turismo attivi a Termoli, nell’ambito del ciclo Asterischi* che propone periodicamente incontri culturali aperti alla cittadinanza in cui professori, studenti e pubblico possano interagire liberamente su particolari tematiche, discutendo di libri, film, eventi e saperi. Il ciclo ha l’obiettivo di connettere maggiormente Università e società, a partire dal coinvolgimento dei giovani e dei cittadini.