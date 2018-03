Da giovedì nuova rassegna cinematografica al cinema Oddo con “Visti e non visti”

TERMOLI. Gli organismi competenti in materia cinematografica segnalano che, in campo nazionale, vi è una spaventosa decrescita nel numero di coloro che frequentano le sale cinematografiche. Si parla di scarsa partecipazione individuandola con numeri a doppia cifra. Termoli non è esclusa da questo fenomeno, rientrando a pieno nella media nazionale, anzi, superandola pure.

Nonostante il superstite cinema “ODDO” cerchi di resistere, la fatica di reggere il passo è notevole. Varie sono le iniziative intraprese al fine di scongiurare la cessazione di questo servizio per non deludere le attese dei più assidui e, soprattutto, per non privare una città di un contributo culturale derivante dall’arte cinematografica.

A tal fine il cinema organizza una rassegna denominata “Visti e non visti”: a partire dal 15 marzo fino al 17 maggio 2018 tutti i giovedì alle ore 18, 00 e alle 21, 00 a costo agevolato: ingresso a 4 euro.

Saranno proposti film del passato e recenti, film importanti e di successo, film per tutti i gusti e per tutti gli appassionati cinefili. Ancora un’iniziativa per favorire, stimolare la frequentazione della sala per gustare la bellezza di uno spettacolo e fruire di un servizio culturale che nutre e stimola la formazione e la sensibilità di ogni persona.