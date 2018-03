Il numero due di Gioventù nazionale Francesco Di Giuseppe a Termoli

TERMOLI. Sabato 17 marzo alle ore 16 si terrà un incontro di Gioventú Nazionale presenziato dal vice-presidente nazionale Francesco Di Giuseppe; nella sede politica di Luciano Paduano "Fratelli d'Italia" situata a Termoli, via Inghilterra 35/37.

Il vice-presidente nazionale presenterà Gioventù Nazionale, mentre i cardini locali del movimento giovanile parleranno di come sia stato possibile far crescere la sezione in maniera dinamica e compatta.