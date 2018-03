Laltrotheatro di Ugo Ciarfeo "sfida" Shakespeare con Amleto

TERMOLI. In occasione del “2^ FESTIVAL DI TEATRALIA 2018”, LALTROTHEATRO di Ugo Ciarfeo ha in allestimento, tra altre opere, Amleto di Shakespeare che già può presentarsi come evento speciale per Termoli.

Molti conoscono “Essere o non essere”, ma non tutti hanno assistito ad una rappresentazione di Amleto nella sua interezza: questo il primo motivo che ci ha spinto alla scelta da inserire nel cartellone del Festival prossimo .E poi viene presentato un Amleto giovane, uno studente che non vive una vita autonoma ed è ancora legatissimo ai genitori, sono la sua famiglia. La sua giovane età è una delle cause principali che porta alla tragedia.

Il ruolo di Amleto nella storia del teatro è stato sempre occupato, maldestramente, da grandi attori formati da tutti quei clichés della scena che inevitabilmente si accumulano lavorando per lungo tempo in teatro e di conseguenza il loro Amleto ha perso la credibilità e l’azione amletica.

Per LALTROTHEATRO il regista Ugo Ciarfeo ha affidato la parte del protagonista a un attore giovanissimo, non principiante, ma ancora privo dello scudo protettivo di una tecnica pura e semplice, ma con il carisma di un Amleto veritiero.

Per l’adattamento del testo originale ci si è preoccupati , per quanto è stato possibile, di avvicinarci alle prime edizioni di Amleto, vivente l’autore. Il testo, dunque, manca di molti personaggi e vicende che gli studiosi considerano momenti aggiuntivi da parte di attori e capocomici, nel corso dei secoli, in particolare nei secoli subito dopo l’apparizione del dramma. Si dice pure che Amleto non era altro che un copione fatto di appunti e di cartelle su cui Shakespeare di volta in volta, nel corso delle rappresentazioni, andava a portare continue modificazioni.

"Abbiamo tenuto conto di questo per cui il presente copione si presenta molto asciutto e pulito, senza didascalie o di visione di scene. Si lascia tutto alla fantasia del regista. Per la traduzione si è voluto cercare un linguaggio moderno , contemporaneo, che faccia meglio comprendere il testo aprendo alla comprensione del pubblico anche quei punti del testo, i più oscuri."

Fanno parte del cast Davide Pinto , Giovanna Aprile , Rocco Mangifesta , Ivan Murolo, Enrico D’Errico Andrea Scutti, Franca Sciarretta , Giovanni Gioffredi e Michele Bevilacqua . La regia è del maestro Ugo Ciarfeo, la scenografia è affidata a Gabriel Coiman, la Direzione Artistica a Mario Tofani ed assistente alla produzione Antonietta Finocchi.