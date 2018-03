Sabato sera al centro sociale di via Cina lo spettacolo "Napoli è"

TERMOLI. Si intitola “Napoli è” lo spettacolo in programma alle 19 al centro sociale di via Cina a Termoli.

In scena la rappresentazione di poesia, musica e parole a cura della compagnia teatrale “Il centro”.

Una giornata speciale per condividere anche un momento di riflessione su tematiche importanti. Riuscita la festa della donna al centro sociale di via Cina. La struttura rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie e persone sole che si ritrovano in uno spazio attrezzato dove il Comitato con impegno e sensibilità promuove numerose iniziative. Canti, balli, degustazioni e un confronto su temi di attualità. Presente anche il vicesindaco, Maria Chimisso, che si è complimentata con tutti i partecipanti evidenziando il senso della giornata internazionale dedicata alle donne e la necessità di condividere momenti di aggregazione in città.