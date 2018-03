Cinque anni di lavori pubblici a Larino, Michele Palmieri incontra la cittadinanza

LARINO. A quasi 5 anni dall’insediamento dell’amministrazione anche la comunità di Larino si appresta pian piano ad entrare nel vivo della campagna elettorale che porterà al rinnovo del governo cittadino. Proprio per questo l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Palmieri, ha deciso di organizzare un incontro pubblico di fine mandato rivolto alla cittadinanza per illustrare i progetti realizzati in questi 5 anni.

L’incontro è in programma oggi, alle ore 17.30, nella saletta della Biblioteca di Palazzo Ducale