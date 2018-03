In Tilt la Piccola Montecarlo al debutto nel campionato di freccette

TERMOLI. Inizia con una sonora sconfitta il campionato provinciale di freccette per la Piccola Montecarlo. Dopo aver sfiorato la vittoria del campionato scorso, la squadra termolese viene battuta all'esordio nel 2018 dalla quasi esordiente Tilt. Il Tilt, che gioca in casa in corso Vittorio Emanuele III sempre a Termoli, vince cosi il suo derby per 4-1. La Piccola Montecarlo torna in pista mercoledì 21 per la partita in casa contro l'Hakuna Matata baby.