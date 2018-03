Termoli Musica: l’Ensemble Ellipsis al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Domenica 18 marzo alle ore 18 presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli per la Stagione Concertistica Termoli Musica alla sua XIII Edizione organizzata dall’Associazione Servizi Culturali “Ondeserene” con la collaborazione delle Associazioni: Casa del Libro, Uni 3, Fidapa, Don Milani e il patrocinio del distretto Molise Orientale e la Regione Molise.

Per il terzo concerto in programma saranno di scena l’Ensemble Ellipsis, costituito da Alberto Cesaraccio all’oboe e Luigi Puddu alla chitarra, per l’occasione ci sarà la partecipazione straordinaria dell’Enfant Prodige Carlo Cesaraccio all’oboe.

Saranno eseguite musiche generalmente poco presentate nelle sale da concerto di F.J. Haydn, M. Giuliani, C.Ph. Telemann, W. A. Mozart, A. Barrios, A. Villoldo.