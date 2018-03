BOJANO. Attività di controllo del territorio, tre persone denunciate a piede libero.

I Carabinieri della Compagnia di Bojano, hanno intensificato i controlli del territorio di competenza al fine di prevenire il crimine e offrire risposte tempestive ed efficaci ai cittadini. Grazie all’impegno quotidiano dei militari, nei giorni scorsi sono state deferite all’autorità giudiziaria tre persone in distinte operazioni volte al contrasto di reati di genere.

In particolare personale del Norm di Bojano, nella mattinata di ieri, ha denunciato alla Procura per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, un cinquantenne originario di Campobasso il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di marijuana e di un bilancino elettronico di precisione.

Sempre nella mattinata di ieri, a Cercemaggiore, militari della locale stazione hanno deferito alla magistratura, un uomo di 40 anni, per il reato di lesioni personali. Lo stesso infatti per futili motivi nei giorni scorsi aveva inveito con frasi minacciose e azioni violente nei confronti di un’anziana del posto.

Nella scorsa notte i militari della Aliquota Radiomobile nel corso di un controllo alla circolazione stradale hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un isernino di 47 anni: a seguito di test gli veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per la guida, pertanto oltre alla denuncia si è proceduto al sequestro del veicolo.