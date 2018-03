Marone: nessun accordo, invito Toma a convergere sul mio nome

TERMOLI. In merito ad alcune notizie di stampa diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione il candidato presidente di Energie per il Molise Michele Marone ha voluto chiarire che al momento non sussiste nessun tipo di accordo con i competitor. Anzi, Marone va anche oltre: “Nessun passo indietro, solo passi in avanti”. Marone infine invita il candidato di centrodestra Donato Toma a convergere sul suo nome.