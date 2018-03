"Vocine Nuove", al via le iscrizioni per il concorso canoro di Castrocaro dedicato ai bambini

TERMOLI. Il festival Vocine Nuove di Castrocaro dedicato ai bambini e ai ragazzi ha aperto le selezioni per il nuovo anno. Il concorso dedicato ai più piccoli si prepara alle nuove audizioni che prenderanno il via ad aprile e vedranno impegnati i piccoli cantanti nelle giornate di formazione e nelle audizioni nei fine settimana.

Quest’anno per la XV esima edizione, per la giornata del sabato dedicata al canto e alla lezione con gli esperti, ospite sarà la cantante Ariana Salimanata Diakite, corista di Laura Pausini e vincitrice da bambina di Castrocaro Terme. Con lei per la lezione di allenamento della voce anche il vocal coach Federico Lodato che terrà una lezione di Vocal Fitness, ovvero il canto in movimento.

Con loro i bambini impegnati nel fine settimana a Castrocaro, potranno partecipare ad una serie di lezioni formative e master class per imparare nuovi e interessanti segreti del canto, oltre che vivere una particolare esperienza. Domenica poi spazio alle audizioni dei bambini davanti ad una giuria di esperti.

I vincitori si esibiranno a Sanremo.Doc e potranno registrare un videoclip professionale. Potranno iscriversi al progetto, bambini e ragazzi fino a 14 anni, divisi in due categorie: Baby e Junior. Per le iscrizioni www.vocinenuovecastrocaro.com oppure è possibile contattare la responsabile per il Molise alla mail elenangelab@yahoo.it