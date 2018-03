Nuoto, Pompeo Barbieri premiato dal Sindaco di San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Ancora un riconoscimento di prestigio per il pluri campione italiano di Nuoto specialità stile libero Pompeo Barbieri. Un riconoscimento, forse, più sentito perché giunto dalla sua comunità di origine per mano del primo cittadino di San Giuliano di Puglia Luigi Barbieri.

Presso la piscina di San Giuliano di Puglia, infatti, prima dell'inizio delle gare regionali di nuoto Fin, il Sindaco Barbieri ha premiato con una targa l’alfiere della Hidro Sport Campobasso con una targa sulla quale era riportato: "Campione nella vita e nello sport, orgoglio di tutta la comunità Sangiulianese".

Presenti alla manifestazione anche l'assessore comunale allo Sport Ferrante, il presidente dell'Hidro Sport Oriente, l'allenatore Cucoro, il delegato Finp Ruccolo ed il folto pubblico di genitori ed atleti che sarebbero poi scesi in vasca per gareggiare. Il nuoto Fin, ha abbracciato il nuoto Finp, applausi calorosi hanno accolto la premiazione e dato il via alle gare dei più piccoli.