Profumo di donna, ruba due tester e viene denunciato dai Carabinieri

CAMPOBASSO. E’ stato denunciato un 46enne del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato di due flaconi di profumo tipo “tester” commesso a Campobasso in un noto punto vendita di prodotti per l’igiene della casa e della persona, in due circostanze di gennaio scorso. L’ uomo era riuscito ad asportare i flaconi dopo averne rimosso le barre antitaccheggio. In una di queste occasioni questi aveva operato in compagnia di una donna, ancora in corso di identificazione, la quale aveva asportato un altro flacone di profumo tipo “tester” che però aveva determinato all’uscita l’attivazione dell’allarme sonoro, ma la ragazza era comunque riuscita a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La refurtiva, di un valore di circa 125 euro purtroppo non è stata recuperata.