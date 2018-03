Canti, preghiere e poesie: in tantissimi all’altare di San Giuseppe presso la scuola Campolieti

TERMOLI. In tantissimi hanno fatto visita all’altare di San Giuseppe allestito dalla Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti”. Quest’anno il tema scelto dalla Campolieti è stato il sentiero, per indicare un percorso che l’uomo deve fare per poter incontrare Gesù.

“Questo momento è una grazia per noi perché possiamo vivere non solo l’emozione del ricordo della Sacra Famiglia, ma una testimonianza di genitorialità per tutti voi giovani genitori” afferma la Coordinatrice Didattica della Campolieti Antonella Dirella, rivolgendosi con gratitudine alle numerose famiglie presenti. Subito dopo, la benedizione da parte di Don Benito Giorgetta ha dato inizio al gesto commemorativo.

“Mi sembra di stare alla Scuola Campolieti” afferma scherzoso il parroco chiamato a benedire l’altare e i presenti “si vede dall’uniforme ma soprattutto dal silenzio, dall’ordine, dal profumo e dalla bellezza, è la vostra identità” e continua “siamo tutti diversi ma tutti parte di un puzzle, se manca una tesserina non la si può sostituire con un’altra, c’è posto per quella singola e originale tessera perché ci ha fatti Dio, uno diverso dall’altro ma uguali nel cuore perché lì c’è Lui, il Padre di tutti”.

Grazie alla collaborazione di tutti i genitori, del corpo docente e di tutti i bambini, l’altare è rimasto aperto al pubblico il 18 e il 19 marzo. Canti, preghiere e recita di poesie da parte dei bambini della Scuola, in special modo dei bambini della classe quinta vestiti con l’abito della Prima Comunione, hanno accolto i pellegrini in visita all’altare del Santo.