Maltempo, dalla prefettura si consiglia massima prudenza sulle strade

ISERNIA. Nel tardo pomeriggio si è tenuta una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, convocato presso questa Prefettura, con la partecipazione dei rappresentanti di Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Provincia di Isernia a seguito dell’emanazione di un avviso di allerta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con la previsione di condizioni meteorologiche avverse che interesseranno il territorio della regione Molise a partire dalla serata di oggi, mercoledì 21 marzo.

Nel corso della riunione - tenuto conto anche del comunicato diramato nel pomeriggio odierno da Viabilità Italia - è stato fatto il punto della situazione in relazione alle attuali condizioni delle strade della provincia: al riguardo, è stata ritenuta sufficiente l’attivazione del “piano neve”, avvenuta nella mattinata, non rendendosi per il momento necessaria l’adozione di altri provvedimenti.

La Prefettura, che segue costantemente l’evolversi della situazione, invita la cittadinanza a tenere comportamenti improntati alla massima prudenza e gli automobilisti ad utilizzare gli autoveicoli muniti dei presidi antineve.