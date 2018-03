Giornata Mondiale della Poesia rinviata a sabato 24 marzo

LARINO. In considerazione dell'avviso di peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di oggi, il Rotary club di Larino ha deciso di rinviare la celebrazione per la Giornata Mondiale della Poesia, unitamente all'inaugurazione dell'Albero della Lettura in Piazza dei Frentani, a sabato 24 marzo alle ore 10.30.