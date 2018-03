Stabile inadeguato, sospesa la guardia medica a Montemitro: scatta la protesta

MONTEMITRO. Emergenza ambulatorio medico a Montemitro. Il Comitato cittadino solleva una protesta ed evidenzia come il problema sanitario della Regione Molise si riflette sempre più nei comuni della piccola comunità. Come a Montemitro, dove da qualche mese la struttura medica è stata spostata nello stabile dell’ex comune, una struttura a dir poco idonea, che non rispetta le norme relative alla privacy; per di più da qualche settimana a questa parte è stata sospesa l’attività di guardia medica per “inadeguatezza” dello stabile; a pagarne le conseguenze di questo mal funzionamento è la piccola comunità, che a tal proposito chiede al sindaco e al consigliere di minoranza Giovanni Giorgetta, in qualità di direttore del distretto di Termoli, una risposta.

Si tratta forse di un mancato controllo da parte delle autorità competenti al momento del trasferimento dell’ambulatorio medico? Ci si aspetta un intervento immediato per la risoluzione di questo problema.