“Molise: in buone Acque”, servizio idrico regionale tra efficienza gestionale e sostenibilità

CAMPOBASSO. Si svolgerà venerdì 23 marzo, presso l’Auditorium della Fondazione Molise Cultura, il Convegno “Il Servizio Idrico Regionale tra Efficienza Gestionale e Sostenibilità”.

L’iniziativa rientra nel Piano di comunicazione “Molise: in buone Acque” che ha il fine di promuovere la conoscenza della programmazione regionale sul settore, finalizzata nello specifico a valorizzare l’uso sostenibile della risorsa idrica, attraverso significativi interventi sulla rete idrica, fognaria e depurativa, indispensabili allo sviluppo economico e sociale del Molise.

Il Piano di comunicazione ha visto lo svilupparsi di specifiche iniziative volte a promuovere la conoscenza della Programmazione regionale tra i cittadini per aumentare la consapevolezza nell’utilizzo della risorsa idrica, promuovendo comportamenti virtuosi nella gestione dell’acqua. Il Piano regionale di comunicazione, in sintesi, ha come obiettivo divulgare le attività svolte dalla Regione Molise nell’ambito dell’’Accordo di Programma Quadro “Sistema Idrico e Fognario Depurativo”, firmato dalla Regione Molise con il Ministero dell’Ambiente e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ad agosto 2015, che ha messo a disposizione la somma complessiva di circa 48 milioni di euro per la realizzazione di 149 progetti distribuiti sull’intero territorio regionale.

Gli interventi infrastrutturali previsti, si collegano alla riorganizzazione avviata per dare attuazione alla normativa europea e nazionale in materia, finalizzata a razionalizzare anche sul piano gestionale e amministrativo il sistema idrico regionale, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La risorsa idrica è una delle più importanti per il Molise e nella nostra Regione vantiamo una dotazione idropotabile lorda pari a circa 480 litri di acqua per abitante al giorno, quantità quasi doppia rispetto alla media europea. Numeri importanti e che devono incentivare Istituzioni e cittadini affinché tale bene prezioso resti a disposizione di tutti i molisani, salvaguardandone la qualità, riducendone sprechi e diminuendo le sue dispersioni nelle reti.