Donazione di organi, midollo e cellule staminali: se ne parla a scuola

LARINO. Il Lions Club di Larino incontra i giovani per parlare di donazione di organi, midollo e cellule staminali; il Tema di Studio Nazionale ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una scelta "d'amore" verso gli altri, una scelta di vitale importanza per le persone che sono in attesa di trapianto.

L'appuntamento è alle ore 11 presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Agrario e per Geometri di Larino.