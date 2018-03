«Tutto per la Patria», Azione studentesca sbarca in Molise

TERMOLI. Azione studentesca è finalmente sbarcata in Molise. Ad annunciarlo è Luca Bellante, con questo proclama.

«Unisciti a noi, inizia a lottare per riaffermare i tuoi sacri diritti da studente e da cittadino. Non abbassare la testa di fronte alle ingiustizie e alle menzogne. La scuola dovrebbe (insieme né faremo un indicativo presente) insegnarti come vivere, come comportarti, dovrebbe aiutarti a sviluppare un meccanismo critico in grado di accogliere conoscenze ed analizzarle. Oggi giorno la scuola-azienda riempie la testa di noi studenti solo di futili nozioni; ti dicono che la nazione non esiste, che tutto é di tutti, che lavorare gratis è utile e necessario.

Non sei più un pensante, ma un contenitore omogeneo pieno di informazioni pronto per essere sottomesso.

Noi non siamo i nuovi schiavi, má i successori dei primi difensori, che perirono mortalmente in battaglia inneggiando ad un Italia libera e pensando alla libertà che ne sarebbe derivata .

Solo insieme, sotto un unica bandiera, riusciremo a restituire il giusto spazio alla cultura e alla nazione. Renditi libero, combatti per la difesa della tua patria e la libertà del tuo pensiero.