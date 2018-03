Incendio in Siberia, il vescovo De Luca esprime vicinanza e solidarietà alla comunità ortodossa

TERMOLI. Il vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, Gianfranco De Luca, ha inviato un messaggio di cordoglio al metropolita Aristarch, vescovo di Kemerovo e Novokutznetsk per esprimere vicinanza e solidarietà in seguito alla tragica notizia del grave incendio che ha interessato un centro commerciale della città di Kemerovo, causando numerose vittime e feriti, soprattutto fra i bambini.

“Desidero farti giungere la mia fraterna solidarietà con l’assicurazione della mia preghiera per le vittime e i feriti coinvolti, i loro familiari e tutta la comunità di Kemerovo, che mi è diventata cara dopo la mia visita del 2013. Affido all’intercessione di San Timoteo questa dolorosa circostanza, nella sola consolazione che ci deriva dal mistero pasquale di Cristo Signore, morto e risorto per noi, che in questi giorni ci apprestiamo ancora una volta a celebrare”.

Tra la comunità diocesana cattolica del Basso Molise e la diocesi ortodossa russa si è consolidato un ponte di fraternità in seguito alla prima visita del vescovo De Luca e della delegazione della Diocesi di Termoli – Larino a Kemerovo del novembre del 2013, in cui è stata donata una reliquia di San Timoteo, e alla visita che il metropolita ortodosso Aristarch ha ricambiato in occasione delle celebrazioni dell'anno successivo a Termoli dedicate a San Timoteo, compatrono della città e della Diocesi “Figlio prediletto” di Paolo, l’Apostolo delle genti.