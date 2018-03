Depositate le richieste di sospensione contro i bolli auto in Molise

TERMOLI. Nella giorni scorsi si è completato il lavoro di richiesta di sospensione ed annullamento ai sensi della legge 228 del 2012 contro le ingiunzioni di pagamento emesse dalla ICA/Creset con la richiesta dei pagamenti dei bolli per gli anni dal 2007 al 2011, in tutti questi, secondo una nostra interpretazione, la pretesa tributaria è decaduta per prescrizione. Invitiamo i cittadini tartassati a rivolgersi alla nostra organizzazione nazionale anche per rateizzazione delle ingiunzioni oppure per opporsi a cartelle pazze od altra pretesa tributaria illegittima o prescritta.

Abbiamo depositato presso la ICA Creset di Termoli i seguenti atti di decadenza per prescrizione avvenuta di: