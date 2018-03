Poste italiane, il confronto interregionale sul welfare sociale in azienda

CAMPOBASSO. Presso l’hotel San Giorgio di Campobasso si è tenuto oggi pomeriggio un importante convegno sul Welfare Aziendale in Poste Italiane. Notevole la partecipazione dei lavoratori postelegrafonici. I relatori, Claudio Raimondi ed Emidio Englaro, rispettivamente Responsabile del Welfare e Direttore del Fondo Sanitario di Poste Vita, hanno affrontato l’argomento con chiarezza e semplicità, fornendo risposte esaurienti alle varie domande e riscontrando pieno apprezzamento da parte di tutti i presenti.

Per l’occasione era presente la dirigenza locale di Poste Italiane nelle persone del Direttore di Filiale di Campobasso, dr. Francesco Polidoro, il quale ha anche recato i saluti del Responsabile di Area Territoriale SUD 1 Mino Andriolo, e l’ingegnere Giuseppe Cialone, portavoce dei saluti da parte del Capo del Personale SUD 1 Mario Pomarico.

Per la Confederazione ha partecipato al convegno il Segretario Confederale Gianni Notaro, mentre per la Federazione dei Postali era presente il Segretario Interregionale Antonio Giannattasio.

Le conclusioni sono state affidate a Annalisa Stefanelli, della Segreteria Nazionale SLP-Cisl, che ha ribadito l’importanza della polizza salute di Poste Italiane sottolineandone le caratteristiche di innovazione e funzionalità.

Inoltre, il convegno ha registrato la partecipazione di figure professionali provenienti dai diversi settori di Poste Italiane ed è stato quindi un fondamentale momento di incontro, scambio di informazioni e confronto per l’intera categoria.

Erano presenti il Segretario della SLP della CISL di Foggia Antonio Lepore, il Segretario della SLP CISL di Teramo Stefano Di Domenico, il Presidente dello IAL CISL Passerini Enrico, il Presidente del CAF CISL Colozza Tonino, il Segretario della FNP CISL Pietrosimone Luigi.

Nell’introduzione al convegno, il Segretario Antonio D’Alessandro della CISL Poste Molise, dopo aver avuto intense parole di ringraziamento per tutti i collaboratori impegnati per la buona riuscita del Convegno, ha precisato come il ruolo del Sindacato sia anche quello di fornire le giuste informazioni senza fini reconditi e fare chiarezza nelle differenti situazioni con linearità e limpidezza, peculiarità che hanno da sempre contraddistinto e che continueranno a caratterizzare il modo di essere e di agire del Sindacato Lavoratori Postali SLP-CISL.