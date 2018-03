Anci Molise chiede proroga dei termini per il rendiconto 2017

CAMPOBASSO. Anci Molise ha rappresentato a vari livelli istituzionali la necessità di una proroga del rendiconto 2017 (30 aprile 2018) a causa dei gravosi adempimenti legati alla contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, sempre l'Anci Molise ha provveduto altresì a scrivere al Presidente della commissione Arconet del Mef, Salvatore Bilardo, inviando al contempo una nota Anci-Ifel in cui vengono segnalate le principali difficoltà che, in molti casi, rendono insostenibile il rispetto delle scadenze per la chiusura dei rendiconti. Anci Molise chiede quindi interventi in via amministrativa, suggerendo per i Piccoli Comuni lo slittamento al 2019 degli adempimenti in materia di contabilità economica-patrimoniale.