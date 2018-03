L’Istituto per il Credito Sportivo presenta “Mutuo Light 2.0”

TERMOLI. Il 26 marzo il Comitato Regionale CONI Molise ha organizzato, presso la sua sede, un incontro tra le Federazioni Sportive (che hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo con l’Istituto per il Credito Sportivo) ed il Responsabile di zona dell’Istituto per il Credito Sportivo, Dr. Francesco Marrocchi, per illustrare ai Presidenti Regionali della Pallavolo, del Canottaggio, degli Sport Equestri, del Nuoto, della Scherma, dello Sci Nautico e Wakeboard, della Vela, del Tiro a Segno e dell’Hockey i vantaggi del nuovo “Mutuo Light”.

Si tratta, infatti, di una nuova forma di finanziamento che dà la possibilità alle Società e le Associazioni affiliate alle predette Federazioni Sportive di accedere ad un mutuo da € 10.000 a € 60.000 per l’acquisto di attrezzature sportive e piccoli lavori. L’offerta è stata resa decisamente più interessante grazie anche alla semplicità delle garanzie da produrre da parte del cliente, mutuo chirografario e senza garanzia ipotecaria.