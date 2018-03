A Pasqua il mercato di Campagna Amica si fa in tre

CAMPOBASSO. Gli organizzatori del mercato lo avevano preannunciato: il mercato sarà anche occasione di eventi e di maggiore attenzione negli appuntamenti importanti del calendario. In attesa che il clima di Campobasso, con l’inoltrarsi della primavera, si stabilizzi su temperature più miti, per intanto alla vigilia di Pasqua il mercato aggiunge una giornata di apertura straordinaria fissata per il giorno del venerdì santo. Pertanto, oltre alle consuete aperture del giovedì e del sabato, questa settimana ci sarà anche quella di venerdì 30 marzo. Sarà l’occasione per i consumatori di poter programmare con maggiore serenità gli acquisti dei prodotti agroalimentari da portare a tavola il giorno di Pasqua.

Il mercato pertanto osserverà l’orario intero, dalle ore 8.30 alle 18.30 il giovedì 29 corrente, mentre per i giorni di venerdì 30 e sabato 31 l’orario è garantito dalle ore 8.30 alle ore 14.00, fermo restante che l’orario di chiusura è suscettibile di variazione qualora se ne dovesse ravvisare l’esigenza in considerazione del numero dei consumatori presenti al momento della chiusura. Sempre per l’occasione delle festività pasquali, è possibile prenotare per tempo l’acquisto di carne di agnello e/o capretto. Basta infatti recarsi personalmente presso la sede del mercato il giorno di mercoledì 28, dalle ore 11 alle 12, dove ci sarà apposito personale per ricevere la prenotazione, oppure, a partire da giovedì, nell’orario del mercato, presso lo stand della macelleria o quello della direzione del mercato.