Settore Giovanile e Scolastico, assegnata la qualifica di scuola calcio a sette società molisane

CAMPOBASSO. Sulla base delle visite ed osservazioni che la Federazione Italiana Giuoco Calcio- Settore Giovanile e Scolastico ha effettuato su tutto il territorio regionale con il controllo del Coordinamento regionale Figc SGS presieduto dal dott. Gianfranco Piano, sentito il parere del Responsabile Regionale dell’Attività di Base prof. Gianfranco Mastrogiacomo e a seguito della pubblicazione del comunicato ufficiale n.2 del 14/07/2017 del Settore Giovanile e Scolastico – Roma, relativo alla stagione sportiva 2017/2018, è stato diramato l’elenco ufficiale in merito all’assegnazione della tipologia calcistica per quanto riguarda il Molise.

Sono 7 le società regionali che hanno ottenuto la qualifica di Scuola Calcio. Per la provincia di Campobasso: Usd Pol. Acli Cb (aspirante Scuola Calcio Elite), Acd Primavera Cb, Asd Virtus Bojano 2011, Pol S.S.Pietro e Paolo e Gsd Difesa Grande Porticone. Per la provincia di Isernia: A.S. Olimpic Isernia e Pol. Olympia Agnonese.

Unico centro calcistico di base per il Calcio a 5 è la Pol Chaminade Cb, una la scuola di calcio a 5 per la provincia pentra vale adire la Asd Isernia Futsal Academy. La qualifica di centri calcistici di base per le due provincie vanno a : S.s.Adriatica Campomarino 2005, Asd Frentania, Asd Giovani Morcone, Asd Isola Croata del Molise, Asd Maronea Calcio, Asd Morgia Pietracatella, Asd Portocannone 1993, Asd Pol Gambatesa, Real San Martino Calcio, Asd Sanniti Calcio Cb, Asd SC Larino, Asd Stella Nascente Trivento, Asd Sporting Cercemaggiore, Asd Ururi Calcio, Asd San Martino calcio 5, Asd Boys Roccaravindola, Asd San Leucio e Asd Turris Santangiolese.