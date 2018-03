Patto Sicurezza, il Consigliere Di Pietro fa il punto sul completamento dei lavori

CAMPOBASSO. Tra gli impianti già inaugurati e le ultime installazioni, sono in fase di completamento i lavori negli 11 comuni molisani superiori ai 5000 abitanti ricadenti nel “Patto per la Sicurezza”, sistema regionale di videosorveglianza che farà del Molise una regione tecnologicamente all’avanguardia in materia di sicurezza.

A fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, il Consigliere regionale delegato, Cristiano Di Pietro.

“Dopo la predisposizione della sala operativa - rende noto Di Pietro - è iniziata l’installazione delle 34 telecamere anche nel comune di Montenero di Bisaccia. Gli impianti saranno collocati in punti strategici del paese e costituiranno un deterrente per furti e microcriminalità oltre a rappresentare un importante aiuto per le forze dell’ordine qualora gli stessi dovessero malauguratamente verificarsi. Portiamo a termine gli impegni presi e non nascondo - sottolinea il consigliere – la soddisfazione per aver seguito un progetto unico nel suo genere, capace di destare l’interesse nazionale tanto da diventare “progetto-pilota” da poter poi esportare in altre regioni.

Il tema della sicurezza dei cittadini - conclude Di Pietro - è sempre stata una delle mie priorità, già da quando ero consigliere comunale di Montenero di Bisaccia e oggi, da Consigliere regionale, tengo a sottolineare l’importanza che questo sistema regionale all’avanguardia avrà nel rendere più sicuro il nostro territorio, con la speranza, di poterlo poi estendere grazie a un’ulteriore dotazione finanziaria, in altri comuni della nostra Regione”.