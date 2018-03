La lettera del vescovo De Luca alla comunità diocesana

TERMOLI. Un percorso di attenta e profonda riflessione per riscoprire la propria fede e il rapporto con Dio nella vita di ogni giorno. È quello indicato dal vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, Gianfranco De Luca, per vivere in pienezza il periodo della Quaresima e il Tempo Pasquale invitando, da fratelli riconciliati, tutta la comunità diocesana ad annunciare, fare proprio e far conoscere il senso dell'Amore più grande avviando un vero e proprio “processo di trasformazione” personale.

Le parole che l'apostolo Paolo rivolge ai Corinzi, “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio (2Cor 5,20)” sono state al centro della prima parte di questo cammino e, durante il periodo di preparazione alla Pasqua, mons. De Luca ha voluto evidenziare tre verbi che indicano, di fatto, tre atteggiamenti esistenziali: ascoltare, dimorare e annunciare. Ora questi tre atteggiamenti si collegano anche a tre interrogativi: In quale Dio crediamo? Con quale Dio viviamo? Quale Dio annunciamo con la nostra vita? “Tutti – questo l'invito del vescovo - siamo invitati a rispondere a tali domande ricordando sempre che dall’idea di Dio che abbiamo consegue anche il rapporto che viviamo e coltiviamo con Lui, cioè il nostro modo di vivere la fede. E capire, dunque, se il nostro modo di pensare e il nostro agire siano ancora fermentati e motivati da principi attivi di morte piuttosto che di vita”. È ancora l'apostolo Paolo a fare da guida alla riflessione della lettera del vescovo “Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato” diffusa a pochi giorni dalla Pasqua di Resurrezione: “Non sapete che un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! (1Cor 5,6)”.