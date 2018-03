In fiamme un mezzo pesante, l'Anas chiude la Trignina per le operazioni di soccorso

CAMPOBASSO. Anas comunica che in Molise la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel comune di Civitanova del Sannio, in provincia di Isernia, in corrispondenza del km 26.800, a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Sul posto sono presenti il personale Anas, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco per la gestione delle operazioni di soccorso e per ripristinare la viabilità il prima possibile.